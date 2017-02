Koning Willem-Alexander bezoekt Vlissingen (video)

VLISSINGEN - Koning Willem-Alexander was vandaag op bezoek in Vlissingen. De koning opende vrijdag het gerenoveerde gebouw van het Maritiem en Logistiek College De Ruyter aan de Boulevard Bankert.

Welkom

De koning werd verwelkomd door commissaris van de Koning Han Polman en burgemeester Bas van den Tillaar. Na binnenkomst kreeg de koning een film te zien over maritiem onderwijs in Zeeland. Vervolgens opende hij het gerenoveerde pand door de scheepstelegraaf op volle kracht vooruit te duwen.



Scalda

In Vlissingen wordt al meer dan 100 jaar maritiem onderwijs gegeven. Het gebouw was vroeger onderdeel van de zeevaartschool. Nu worden er maritieme en logistieke opleidingen van Scalda gegeven.

Brug schip

Het gebouw is ingrijpend aangepakt. Alleen het skelet is blijven staan, de rest is nieuw. Zo zijn op het dak twee lokalen gebouwd die lijken op de brug van een schip. De renovatie was afgelopen zomer klaar. Na het bezoek aan de school ging de koning aan boord van een zeesleper van Multraship. Daar sprak hij met stagiairs en bemanningsleden.