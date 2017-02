Kritiek op onderzoek alternatief Goese Dancetour

GOES - De PvdA en GroenLinks in Goes willen dat de jaarlijkse Dancetour op zondag blijft. Ze zijn het er niet mee eens dat het dagelijks gemeentebestuur onderzoekt of een soortgelijk evenement op een andere dag gehouden kan worden.

Principiële redenen

Het onderzoek vindt plaats op verzoek van de coalitiepartij SGP-ChristenUnie. Wethouder André van der Reest van SGP-ChristenUnie vindt een dance-evenement als Dancetour om principiële redenen niet passen op zondag.



Compromis

"Dat heeft natuurlijk alles te maken met de inbreuk die het maakt op de zondagsrust", legt Van der Reest uit. "Ik word daar ook ieder jaar op aangesproken door mensen die er niet blij mee zijn. Maar er zijn ook mensen die het wel een geweldig evenement vinden. Daarom gaan we nu op zoek naar een compromis."



Geen optie

Volgens een eerdere evaluatie van de gemeente is het verplaatsen van het evenement naar de zaterdag of vrijdag om meerdere redenen geen optie. Een doordeweekse dag is volgens die evaluatie geen optie en ook op de zaterdag kan het niet vanwege het winkelende publiek.



Omzet

Bovendien blijkt uit die evaluatie, overigens ook op verzoek van SGP-CU, dat de stad baat heeft bij het evenement. De Goese horeca draaien veel omzet die dag. Bovendien is het een van de weinige evenementen in de stad voor jongeren en voor mensen met een verstandelijke beperking.



Kritische blog

Op verzoek van Van der Reest wordt nu gekeken of voor deze doelgroepen tegen dezelfde kosten iets vergelijkbaars kan worden georganiseerd, maar dan wel op een andere dag. GroenLinks wil van het gemeentebestuur weten waarom Van der Reest daar nu pas mee komt en de PvdA zegt in een kritische blog op internet dat de zondag voor iedereen is.