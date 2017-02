Honkbalknuppel in de auto: strafbaar of niet? (video)

OOST-SOUBURG - Een inbreker een klap verkopen om 'm uit te schakelen. Een honkbalknuppel in je auto of pepperspray in je handtas. Mag dat wel of niet? Het hangt af van een heleboel factoren.

Noodweer

Volgens strafrechtadvocaat Samantha van de Voorde uit Middelburg is het recht om jezelf te verdedigen aan strenge regels gebonden. "In het strafrecht hebben we het over noodweer. Je mag jezelf verdedigen als je echt geen andere mogelijkheid hebt, maar de criteria daarvoor zijn erg streng."



Honkbalknuppel

Het bij je dragen van bepaalde voorwerpen, zonder dat je ze gebruikt, kan strafbaar zijn. "Een vuurwapen of een mes vallen sowieso onder de Wet wapens en munitie. Bij andere voorwerpen hangt het af van de context. Een honkbalknuppel is in principe een sportattribuut. Als jij net van een training komt en je hebt een knuppel en sporttas in je auto liggen, is er niets aan de hand. Maar heb jij om onverklaarbare reden een honkbalknuppel onder de bijrijdersstoel liggen dan kan dat als wapen worden aangemerkt."

Pepperspray

Het bezit en gebruik van pepperspray is verboden in Nederland. Het is dus ook niet legaal te koop, in tegenstelling tot buurland Duitsland. Daar kun je gewoon een busje pepperspray kopen in de winkel. In Nederland kun je voor het bezit een boete krijgen van zo'n 350 euro en bij gebruik een maandenlange gevangenisstraf.

Telefoon beste wapen

Het beste voorwerp dat je bij je kunt dragen om jezelf te verdedigen is een telefoon, zegt advocaat Samantha van de Voorde. "Daarmee moet je zo snel mogelijk 112 bellen. Ieder ander voorwerp kan als wapen worden gezien als je het bij je draagt."