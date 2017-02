Tholenaar wil kamer in voor duurzame landbouw (video)

THOLEN - Duurzame landbouw en groene banen. Daarvoor gaat Niels van den Berge uit Tholen strijden als hij gekozen wordt voor de Tweede Kamer op 15 maart. Het is de derde keer dat Van den Berge een gooi doet naar een Kamerzetel voor GroenLinks. Of het deze keer lukt spant erom, want hij staat op de achttiende plek op de kandidatenlijst.

Kriebelen

Van den Berge woonde en werkte de afgelopen vier jaar in Bangladesh. Daar hielp hij boeren bij de aanpak van overtollig regenwater en met de verbouw van nieuwe gewassen waarmee de boeren toch een inkomen kunnen verdienen. Maar een jaar geleden begon het weer te kriebelen bij Van den Berge. "Ik merkte dat ik de politiek begon te missen. Daarom zijn mijn vrouw en ik naar Nederland gekomen. Ik wil de Tweede Kamer in voor Nederland en voor Zeeland."



Groen

Als zoon van een fruitteler ontwikkelde Van den Berge al vroeg in zijn leven een passie voor alles wat 'groen' is. Maar daarnaast groeide de liefde voor politiek. Op 15-jarige leeftijd sloot Van den Berge zich aan bij de jongerenafdeling van GroenLinks. In zijn studententijd was hij duo-raadslid in Wageningen en in 2010 verving hij tijdelijk een partijgenoot in de Tweede Kamer.

Verduurzamen

Als Van den Berge in de Tweede Kamer komt, wil hij zich bezig gaan houden met het verduurzamen van de landbouw en het creëren van groene banen. In Zeeland wil hij oplossingen vinden voor problemen die veroorzaakt worden door de bevolkingsafname. "Het is aan de politiek om te zoeken naar creatieve oplossingen. We moeten zorgen dat er voldoende zorg, onderwijs en andere voorzieningen, zoals winkels, voorhanden zijn in krimpgebieden. Daar wil ik me de komende jaren graag voor inzetten."



Moeilijk

Toch lijkt het een moeilijk verhaal te gaan worden voor Van den Berge. Twee keer eerder deed hij mee aan de landelijke verkiezingen, maar een eigen zetel bemachtigen lukte tot nu toe niet. Nu staat hij op plek achttien. "Toch denk ik het dit keer wel gaat lukken. GroenLinks heeft een goed verhaal en in Jesse Klaver een goede lijsttrekker. We stijgen nog altijd in de peilingen. Ik schat de kans in op meer dan vijftig procent."