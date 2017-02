Zeeuwse truckers kunnen zo aan het werk (video)

Campagne

In de laatste drie kwartalen van 2016 zijn er in Zeeland in totaal 490 vacatures voor vrachtwagenchauffeurs bij gekomen. Daarvan is ongeveer een derde ingevuld. De overheid en branchevereniging Transport en Logistiek Nederland zijn een landelijke campagne gestart, om werklozen en zijinstromers te stimuleren vrachtwagenchauffeur te worden. Zo´n 90 procent van de opleidingskosten wordt bij deze regeling vergoed en deelnemers hebben een baangarantie van een jaar.



Sexy

Volgens Joost de Maat, regiovoorzitter van Transport en Logistiek Nederland, heeft het beroep vrachtwagenchauffeur te lijden onder het feit dat jongens niet meer in militaire dienst gaan. "Vroeger kwamen mensen uit het leger met hun groot rijbewijs, nu niet meer. Het is ook geen heel sexy beroep, mensen gaan tegenwoordig liever iets anders doen."



Oost-Europeanen

De Maat benadrukt dat het idee dat de markt overspoeld wordt door Oost-Europeanen een misverstand is. "We hebben veel contact met klanten, dus werknemers die niet in het Nederlands kunnen praten en simpele berekeningen kunnen doen hebben we niks aan. We hebben Nederlanders nodig."