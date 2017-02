Streep door vergunning voor omstreden kippenstal

Nieuwe stal

De kippenhouder heeft al een stal op Zeeuws grondgebied, aan de noordkant van Heikant. Die wilde hij uitbreiden, maar dat mocht niet van de gemeente Hulst. Daarom wilde hij een nieuwe stal bouwen voor zo'n 20.000 kippen aan de zuidkant van Heikant, enkele meters over de grens.



In actie

De inwoners van Heikant kwamen meteen in actie tegen de komst van de grote kippenstal . Behalve voor de stank zijn ze ook bang voor aantasting van het landschap en vrezen ze de uitstoot van ammoniak en fijnstof.



Vergunning

De Belgische gemeente Stekene en de Nederlandse gemeente Hulst zijn allebei tegen de bouwplannen van de kippenhouder. Toch bleek eind 2014 dat de provincie Oost-Vlaanderen een vergunning had verleend voor de bouw van de stal.



Van de baan

Samen met de Belgische gemeente Stekene, de bewoners van Heikant, natuurvereniging De Steltkluut en Stichting Het Zeeuws Landschap heeft de gemeente Hulst bezwaar aangetekend. Het Zeeuws Landschap was vooral tegen de komst van de stal vanwege de geplande locatie, vlakbij het waterwingebied De Wildelanden.



Verworpen

Vanwege die bezwaren werd de vergunning ingetrokken, maar dat werd weer door de kippenhouder aangevochten, tot aan de Belgische Raad van State. De hoogste rechtsinstantie van België heeft woensdag het beroep van de kippenhouder verworpen. Daarmee lijkt de kippenstal definitief van de baan.



Lees ook:

- Hulst bestrijdt komst kippenstal over grens

- Heikant opnieuw in actie tegen kippenstal

- Inwoners Heikant bang voor constante kippenstank