Politieonderzoek op het spoor afgerond, treinen rijden weer

Ruim een uur vertraging

Tussen 15.25 en 16.20 uur reden er tussen de twee Brabantse stations geen treinen. De NS zette bussen in, maar reizigers moesten toch rekening houden met een vertraging van ruim een uur.



Geen misdrijf

Volgens een woordvoerder van de NS komt het maar zelden voor dat de politie vraagt om op een traject tijdelijk niet te rijden. De politie wilde op het traject nader onderzoek doen naar een incident van vorige week. Wat er op het traject precies gebeurd is, wilde de politie niet zeggen. Wel benadrukte de politie dat er geen sprake was van een misdrijf.