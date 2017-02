Een tablet of smartphone hoef je niet te zien (video)

GOES - Een smartphone of tablet kan erg handig zijn voor blinden en slechtzienden. Dat bleek donderdag tijdens een bijeenkomst daarover bij revalidatie- en adviescentrum Visio in Goes. Blinden en slechtzienden kregen hulp bij het werken met de moderne technieken.

Vraag het je telefoon

De nieuwste telefoons en tablets beschikken over allerlei functies die handig zijn voor iemand die niet kan zien. Zo kan je een iPhone tegenwoordig pratend vragen stellen en opdrachten geven.



Appeltaart

Johan Dingemanse uit Goes is blind en werkt bij Visio, waar hij andere slechtzienden en blinden begeleidt. Hij is zelf inmiddels erg handig met zijn smartphone. Wanneer hij 's avonds voor de televisie zit vraagt hij bijvoorbeeld aan zijn telefoon wat de leeftijd van een artiest is. Omdat hij graag kookt en bakt spreekt hij zijn telefoon soms ook de volgende soort opdrachten toe: "Zoek voor mij een recept om appeltaart te bakken", waarna zijn smartphone het voorleest.



Vegen vergt oefenen

Veel slechtzienden hebben in het begin moeite met het bedienen van de tablet, maar dat is volgens Johan Dingemanse niks om je zorgen over te maken. Zelf heeft hij veel moeten oefenen op het vegen met je vingers over het scherm, maar als je het eenmaal kan, levert het je volgens hem veel meer zelfstandigheid op als slechtziende.