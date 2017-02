'N59 moet heel snel veiliger worden gemaakt'

Vijftien verkeersdoden

Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland trekken opnieuw aan de bel naar aanleiding van het zoveelste dodelijke ongeluk op het weggedeelte tussen het Haringvliet en de Grevelingen, begin deze maand. Tussen 2005 en 2016 waren op de weg in totaal vijftien verkeersdoden te betreuren. De N59 is daarmee een van de gevaarlijkste N-wegen van het land.



Haast maken

In de brief staat dat de weg heel snel vierbaans moet worden gemaakt. De gemeenten schrijven dat ze snappen dat de financiële mogelijkheden van het ministerie hiervoor beperkt zijn. Daarom wijzen ze er nog eens op dat Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland bereid zijn mee te betalen, net als de provincie Zeeland. Overigens is bij de aanleg van de N59 er al rekening mee gehouden dat de weg vier rijbanen zou krijgen.



