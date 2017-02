Muren met honderden namen naar museum (video)

Van Beijing tot aan Vlissingen

André Smits heeft ruim vijfhonderd kunstenaars in de afgelopen acht jaar over heel de wereld bezocht en gefotografeerd in hun atelier. "In New York, Beijing, Brussel, Rotterdam, Vlissingen, noem maar op. Vervolgens werd ik door die kunstenaars weer doorgestuurd naar bevriende kunstenaars. Het is een soort mind-map van mijn reis", zegt Smits.



Brokstukken in museum

Hij woonde zelf tien jaar in de boerderij, maar moet daar nu weg. De boerderij moet plaatsmaken voor het werkterrein voor de nieuw te bouwen zeesluis bij Terneuzen. Brokstukken van de boerderij gaan in de loop van volgende week naar een museum in Kemzeke. Zijn eigen naam staat overigens niet op een van de muren. "De handtekening van de kunstenaar ontbreekt. Het is mijn blik op de wereld zeg maar", vertelt Smits.