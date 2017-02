Kat en vogel gered uit brandende woning Sas van Gent (video)

SAS VAN GENT - De brandweer heeft donderdag aan het begin van de avond een kat en een vogel gered in Sas van Gent. De dieren zaten op de eerste verdieping van een rijtjeshuis aan de Burgemeester Hoefnagelsstraat waar brand woedde. De bewoners wisten zichzelf in veiligheid te brengen.

Rookontwikkeling

De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Ook op straat zag het blauw van de rook.



Ventileren

De brandweer had de brand na ruim een uur onder controle. Na het blussen is de woning en het pand ernaast geventileerd.



Rook- en toeschade

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De woning waar de brand woedde en het huis ernaast hebben rook- en roetschade.