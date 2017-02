Minister Schultz: Kustpact essentieel voor Zeeland (video)

Ondertekening

Het akkoord werd dinsdagmiddag in Den Haag naast de minister en de provincie Zeeland door tientallen overheden en organisaties ondertekend. Die geeft de kustprovincies opdracht binnen de eigen provinciegrenzen een akkoord te sluiten over de bebouwing van de eigen kuststrook.



Zeeland

Zeeland is daarin het verst. De provincie besloot samen met recreatieondernemers, boeren, milieubeweging, Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen dat er geen grote vakantieparken meer bijkomen. Er mag alleen nog wat worden gebouwd in de bestaande toeristische 'hotspots' zoals Zoutelande, en verouderde vakantieparken mogen worden opgeknapt. De Zeeuwen kiezen voor 'rust en ruimte', waar steeds meer toeristen op af lijken te komen.



Voorbeeld

Volgens Schultz is Zeeland een voorbeeld voor andere kustprovincies. Maar, benadrukt de minister, Zeeland heeft ook het meest te winnen bij een goed akkoord. "Zeeland is natuurlijk voor een heel groot deel van zijn economie afhankelijk van een mooie open kust, maar wel met goede ruimte voor economische activiteiten", aldus Schultz.



Noord-Holland

Waar alle partijen in Zeeland het roerend met elkaar eens zijn, liggen ze in andere kustprovincies soms op ramkoers. Zo zijn projectontwikkelaars in Noord-Holland bang, dat ze straks niets meer mogen bouwen aan de kust.