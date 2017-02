Schouwen-Duiveland houdt praathuisjes in eigen beheer

Cultuurhistorische voorziening

Het gemeentebestuur vindt dat de huisjes een cultuurhistorische voorziening zijn die in stand gehouden moet worden. "De huisjes horen bij ons", zegt wethouder Jacqueline van Burg. De wethouder benadrukt dat de huisjes goed worden gebruikt.



Kleine leefbaarheid

Ondanks de bezuinigingen van de laatste jaren, is er dus toch niet voor gekozen om de huisjes af te stoten. "Leefbaarheid mag ook wat kosten", legt Van Burg uit. "Het is kleine leefbaarheid, maar draagt er wel toe bij." De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland moet nog een beslissing nemen over het voorstel.