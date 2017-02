Historische overwinning De Ruyter wordt herdacht met vaartocht

VLISSINGEN - Het is in juni 350 jaar geleden dat de Zeeuwse zeeheld Michiel de Ruyter de oorlog tussen Nederland en Engeland beëindigde bij Chatham. De Vereniging van Kustzeilers wil dat op 13 juni herdenken door met zo'n negentig jachten van Vlissingen naar Chatham te varen.

Schilderij van de slag bij Chatham door Pieter Cornelisz van Soest



Ketting

In 1667 voer de vloot van de Zeeuwse zeeheld midden in de nacht door een ketting die de Theems afsloot. Bij Chatham liet hij meerdere Britse oorlogsschepen zinken. Die slag bij Chatham leidde het einde van de oorlog in die Nederland en Engeland toen voerden.



Jubileumfeest

De vaartocht naar Chatham en het daarop volgende jubileumfeest in die Engelse plaats staan gepland voor 13 juni. De negentig zeiljachten verzamelen zich een dag eerder al, op 12 juni, in de eerste binnenhaven in Vlissingen. De volgende ochtend zal de vloot uitvaren richting Chatham.