Award voor Zeeuwse babykleding

Duurzaam

Brendy kreeg de Green Award vanwege het duurzame karakter van haar babykleertjes. Het idee erachter is dat de pakjes tijdloos zijn en daardoor langer gedragen kunnen worden. Ook groeien de mouwtjes mee omdat ze kunnen worden verlengd. Ze wil hiermee een statement maken tegen de huidige 'weeggooimaatschappij' en hoopt dat mensen bewuster met producten omgaan.



Nominatie

Ze was voor de Baby Innovation Awards genomineerd in twee categorieën Toys & Gifts en Green. "Het voelt echt als een kroon op ons goede verhaal en als waardering voor het harde werken," laat ze weten. De prijs is uitgereikt op de Negenmaandenbeurs in Amsterdam.



Nieuwe baan

Brendy heeft haar baan als manager van een groot bedrijf ingeruild voor een onzeker bestaan zelfstandig ondernemer. De IJzendijkse wilde iets goeds doen voor de wereld en is daarom duurzame babykleding gaan ontwerpen.



Lees meer: 'Met mijn babykleding wil ik de wereld een stukje mooier maken'