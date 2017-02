Meer inbraken en straatroven op Walcheren

OOST-SOUBURG - Het aantal inbraken en straatroven op Walcheren neemt de afgelopen weken weer toe. Dat meldt de politie via Facebook. Volgens de politie vonden de inbraken de afgelopen twee weken met name plaats in Vlissingen en op vakantieparken in de gemeente Veere.

Inbraakverdachten

Na de arrestatie van drie inbraakverdachten in december 2015 nam het aantal inbraken op Walcheren fors af. De drie waren familie van elkaar en werden samen verdacht van tachtig inbraken op Walcheren.



Andere inbrekers

Sinds hun aanhouding was het relatief rustig op Walcheren wat betreft inbraken. Maar het lijkt erop dat andere inbrekers in het gat springen. "Helaas zien we de laatste paar weken een lichte stijging qua woninginbraken.", schrijft de politie op Facebook.



Extra alert

Ook het aantal straatroven ligt begin dit jaar relatief hoog. De politie roept daarom Walchenaren op om extra alert te zijn bij het pinnen in de winkel of bij de geldautomaat. "Daders komen vaak, zonder dat u er echt erg in heeft, naast of vlak achter u staan om zo uw pincode af te kunnen lezen of uw opnamebedrag te bekijken", legt de politie uit.