Code oranje: KNMI waarschuwt voor zeer zware windstoten

OOST-SOUBURG - Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor zeer zware windstoten. Volgens het weerinstituut is er vanaf de tweede helft van de middag kans op windstoten van zo'n 120 kilometer per uur. Het hoogtepunt wordt precies tijdens de avondspits verwacht.

Zware westerstorm

Volgens de voorspellingen gaat het om een zware westerstorm, die ook delen van Zeeland gaat treffen. Waar woensdag nog werd gesproken over windkracht 9 en windstoten tot 100 kilometer per uur is de voorspelling voor Zeeland nu veranderd naar windkracht 10 en windstoten op sommige plaatsen zelfs tot 130 kilometer per uur.



Ook Zeeland

Die hoge windsnelheden werden woensdag alleen voorspeld in Noord- en Zuid-Holland, Groningen, Friesland en de Waddeneilanden. Maar nu wordt ook Zeeland in dat lijstje opgenomen. Vooral aan de westkust van Schouwen-Duiveland en Walcheren worden harde windstoten verwacht.



Overlast

Donderdagochtend al zorgde de wind voor overlast op de N57 bij Scharendijke. Daar waaide het zand van de duinen de weg op. Het hoogtepunt van de storm wordt aan het einde van de middag en begin van de avond verwacht. De ANWB verwacht dan ook een zware avondspits.

Door de #storm verplaatsen de duinen zich tot op de #N57 #Scharendijke Wij starten tp een veegactie #N57 km 42.7 re pic.twitter.com/PUKmZhySEl — Weginspecteur Wilco (@WIS_Wilco) 23 februari 2017

Veel stormschade verwacht

Meteorologen verwachten dat de storm voor veel schade zal zorgen, bijvoorbeeld door bomen die omwaaien. Ook het treinverkeer kan ontregeld raken door takken of bomen op het spoor. De Nederlandse Spoorwegen hebben al aangekondigd met een aangepaste dienstregeling te rijden.



Veerdiensten

Mogelijk vallen ook veerdiensten uit, zoals het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens, omdat de westerstorm hoge golven kan veroorzaken. Vooralsnog lijken de zeeweringen niet in gevaar te komen, er worden geen extreem hoge waterstanden verwacht.