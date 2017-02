Betrapte winkeldief gaat ervandoor in Terneuzen

Getuigen

Nadat ze betrapt werd in de winkel aan de Kennedylaan ging ze er snel vandoor. De bedrijfsleider ging achter de vrouw aan, maar verloor haar uit het oog. Met hulp van getuigen wist de politie haar toch nog te vinden.



Detectiepoortjes

Tijdens de achtervolging liet ze onderweg de winkeldiefstal-tas achter. Het gaat om een tas die vanbinnen bekleed is met aluminiumfolie, die winkeldieven gebruiken om detectiepoortjes van winkels te omzeilen.

​Verhoord​

Agenten hebben de vrouw rond 16.30 uur in de Rozenstraat in Terneuzen aangehouden. Ze is overgebracht naar een politiecel in Torentijd. Daar wordt ze in de loop van de dag verhoord. ​​​De vrouw wordt ook verdacht van de diefstal van een portemonnee.

​Portemonnee

​Toen in een supermarkt aan de Schuttershofweg in Terneuzen een portemonnee gevonden werd, beweerde de vrouw volgens getuigen dat die van haar was, terwijl de portemonnee eigenlijk eigendom is van iemand anders. Ook daarvoor wordt de vrouw verhoord.