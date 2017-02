Zeeuws-Vlaamse scholen in de problemen door krimp

HULST - Door de steeds sterker wordende krimp in Zeeuws-Vlaanderen en teruglopende leerlingaantallen zien meerdere middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen zich genoodzaakt om een sociaal plan op te stellen voor de medewerkers. Volgens de scholen is een reorganisatie onvermijdelijk.

Minder inkomsten

Teruglopende leerlingenaantallen betekenen ook minder inkomsten. Dat leidt volgens de scholen ook tot een verlies van arbeidsplaatsen. Dat verlies kan niet alleen worden opgevangen door natuurlijke uitstroom van personeelsleden, bijvoorbeeld medewerkers die met pensioen gaan.



Gedwongen ontslagen voorkomen

Door een sociaal plan met mobiliteit-bevorderende maatregelen willen de scholen proberen om gedwongen ontslagen te voorkomen. Of dat gaat lukken is volgens de directies van de scholen op dit moment nog niet te zeggen.



Samenwerking

Het gaat om de Zeeuws-Vlaamse scholen die al langer bezig zijn om een nauwere samenwerking op te zetten, mogelijk zelfs met een fusie tot gevolg. Dat zijn het Zwin College in Oostburg, Scholengemeenschap De Rede in Terneuzen en het Reynaertcollege in Hulst. Het Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen is uitdrukkelijk niet betrokken bij de plannen.

Medewerkers

​Volgens Piet de Witte, directeur van het Reynaertcollege en interim-directeur van De Rede, gaat het in totaal om 400 tot 500 medewerkers die bij de drie scholen werken. "Maar ik heb geen idee voor hoeveel mensen dit sociaal plan nodig is", benadrukt De Witte.



​Geruststellende boodschap

​Volgens De Witte heeft de krimp nu echt toegeslagen in Zeeuws-Vlaanderen. "We willen mensen stimuleren om te stoppen met werken, parttime te werken of over te stappen naar een andere baan." Maar hij heeft wel een geruststellende boodschap. "De ervaring leert dat scholen met soortgelijke problemen niet gedwongen hoefden te ontslaan."

Vakbonden

Het sociaal plan wordt nu door de drie organisaties voorgelegd aan de vakbonden. De scholen hopen na de carnavalsvakantie de inhoud van het sociaal plan bekend te kunnen maken. "Het goedgekeurde plan moet er in mei liggen. Dat is het streven", aldus De Witte.

Snel afnemend leerlingenaantal

Ook de school van De Witte, het Reynaertcollege, volgens onderzoek van Elsevier jaar na jaar de beste school van Nederland, heeft te kampen met een snel afnemend leerlingenaantal. Er komen volgend schooljaar minder leerlingen naar de school dan verwacht. Om die reden kregen de medewerkers van die school met een tijdelijk dienstverband onlangs te horen dat hun contract niet zou worden verlengd. Het gaat volgens de directie om twee a drie medewerkers.



Geen verklaring

De schoolleiding heeft geen verklaring voor dat leerlingentekort in Hulst. Tot voor kort hoopte de schoolleiding nog dat de krimp en de natuurlijke afvloeiing van medewerkers gelijk op zouden gaan, maar dat blijkt niet het geval. Wel benadrukt De Witte dat alle middelbare scholen in Terneuzen last hebben van de krimp.



Fusie

De drie Zeeuws-Vlaamse scholen proberen al langer om de krachten te bundelen, om zo de krimp het hoofd te bieden. Dat heeft al geleid tot gezamenlijke activiteiten als het Centrum voor Toptechniek, plannen om ondersteunende diensten samen te voegen en om samen te werken op het gebied van onderwijsvernieuwing. De scholen sluiten een uiteindelijke fusie niet uit.

Christelijke identiteit

Het Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen is de enige school in Zeeuws-Vlaanderen die tot nu toe weigert om mee te werken aan de samenwerking. De schoolleiding is bang om de christelijke identiteit te verliezen. Directeur Jos de Kooning omschreef eerder het onderzoek naar samenwerking zelfs als 'een geldverslindend iets'.

