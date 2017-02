Vrouw raakt zwaargewond bij familieruzie

HEINKENSZAND - Een 60-jarige vrouw uit Heinkenszand is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een familieruzie in haar woonplaats. Een 26-jarige man is door de politie aangehouden als verdachte.

Zwaargewond

​De ruzie ontstond rond 12.15 uur bij een woning aan de Nagelkruidstraat. Na de ruzie meldde de vrouw zich bij de huisartsenpost. Ze bleek zwaargewond te zijn en is direct opgenomen in het ziekenhuis in Goes.

​Vrijgelaten

De 26-jarige man is woensdagavond na verhoor weer vrijgelaten. Hij blijft wel nog verdachte in deze zaak.