Nominaties NL-Awards voor documentaire en Touronderzoek

OOST-SOUBURG - Omroep Zeeland is genomineerd voor NL-Awards in de categorieën 'Eigen Nieuws' en 'Documentaire'. In beide categorieën neemt de Zeeuwse omroep het op tegen twee collega-omroepen.

Portret

In de categorie 'Documentaire' gaat het om 'Paradijs Glaswater', een portret van Marianne Schipaanboord. die volgens de jury van de NL-Award een slimme, humoristische en magische kijk op de wereld heeft. Omdat ze niet kan horen, niet kan praten en spastisch is, tekent ze haar leven, in werk dat getuigt van een scherpe blik en een groot verlangen.



Concurrentie

De Zeeuwse omroep krijgt in die categorie concurrentie van Omrop Fryslân en RTV Utrecht. De Friezen maakten de documentaireserie Het Zwarte Goud over het Friese paard als exportproduct en als symbool van Friese identiteit. De Utrechtse omroep maakte 'Het meisje van 672k', een portret van de 15-jarige Annegien uit Utrecht die met haar persoonlijke en kunstzinnige foto's meer dan 672.000 volgers van over de hele wereld heeft.



​Wel heel erg hoog ​

​In de categorie 'Eigen Nieuws' is de omroep genomineerd voor de berichtgeving over de bezoekersaantallen bij de Tour de France. Toen de provincie naar buiten kwam met de geschatte bezoekersaantallen bij de Zeeuwse Touretappe in 2015 vertrouwde Omroep Zeeland de cijfers niet. De bezoekersaantallen waren wel heel erg hoog, wanneer die naast de beleving van verslaggevers werd gelegd.



Eigen onderzoek

De omroep is daarom een eigen onderzoek gestart. Daaruit kwamen hele andere aantallen naar voren dan de door de provincie geclaimde bezoekersaantallen. Daardoor werden ook de financiële opbrengsten van de Tour voor Zeeland in twijfel getrokken.



Opbrengsten fors lager

Langs het Zeeuwse deel van de Tour-etappe stonden volgens het eigen onderzoek van de omroep maximaal 55.000 mensen, terwijl de provincie beweerde dat het er 135.000 waren. Aangezien er was uitgegaan van een gemiddelde besteding van 16 euro per bezoeker vallen daardoor ook de geschatte opbrengsten fors lager uit: 880.000 euro in plaats van de eerder geschatte 4,3 tot 5,3 miljoen euro.



Wanpraktijken

Omroep Zeeland neemt het in de strijd om een NL-Award op tegen RTV Rijnmond en Omroep Brabant. Die twee omroepen zijn genomineerd voor berichtgeving over wanpraktijken bij een verzorgingstehuis en een tbs-kliniek.



