'In dit vak word je bedreigd, dat hoort erbij'

Aangifte

De bedreiging van Antoine de Ceuster van Zeeuwland dateert van eerder deze maand. Hij werd bedreigd door een inwoner van Zierikzee die niet wil dat het Multifunctionele Centrum daar verdwijnt. "Deze man is heel boos, zo boos dat hij mij meent met de dood te moeten bedreigen. Dat is best heftig." zegt De Ceuster. Toch heeft hij ook te doen met de man. "Ik hoop dat hij snel onder behandeling komt."



Hoort er bij

Ook collega Jan van Beekhuizen van l'Escaut Woonservice is wel eens bedreigd. "In ons vak word je natuurlijk altijd bedreigd op het moment dat je iets wil doen in een complex. Vaak zijn mensen dan gewoon boos en is het hun eerste frustratie." Volgens Van Beekhuizen hoort het nu eenmaal een beetje bij het vak dat ze uitoefenen. Hij heeft nooit aangifte gedaan van de bedreigingen omdat ze daarvoor in zijn ogen niet serieus genoeg waren.



Sisser

De directeur van Woonstichting Hulst, Jos Valckx, heeft ook te maken gehad met een bedreiging. "Ik werd bedreigd door een huurder die op het punt stond om uitgezet te worden, maar gelukkig liep dat af met een sisser." De drie mannen zijn het er over eens dat een bedreiging altijd serieus moet worden genomen en dat als daar aanleiding voor is, dat de politie moet worden ingeschakeld.



Vertrek

De drie directeuren nemen allemaal in deze periode afscheid na een langere tijd bij de woningbouwcorporatie werkzaam te zijn geweest. Ze vinden het mooi geweest en gaan hun tijd nu besteden aan andere zaken.



Luister terug

De uitzending van de Zeeuwse Kamer waarin de drie mannen te gast waren, is hieronder terug te luisteren.