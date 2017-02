Eerste baby geboren in nieuwe OK Goes

GOES - In het splinternieuwe OK-complex in Goes zijn de eerste baby's ter wereld gekomen. Sinds deze week vinden alle operaties van het ziekenhuis daar plaats.

Wolk van een baby

Het ziekenhuis meldt dat Tigo Rombouts de allereerste baby is die werd geboren in een van de nieuwe operatiekamers. Hij kwam via een keizersnede ter wereld en is een wolk van een baby. Ook zijn moeder maakt het uitstekend.



Zes operatiekamers

Het nieuwe OK-complex in Goes bestaat uit zes operatiekamers, een aantal opslagruimten, een recreatieruimte en een kantoor.



Exact hetzelfde

Alle operatiekamers zijn exact hetzelfde ingericht. Volgens het ziekenhuis is dat goed voor de veiligheid.



ADRZ huurt

Met de bouw en inrichting van het OK-complex was tien miljoen euro gemoeid. Siemens is de eigenaar. Het ADRZ huurt de ruimtes en de apparatuur.



