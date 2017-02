Geen krachtig protest van VRZ tegen Doel

MIDDELBURG - Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) sluit zich niet aan bij de brief van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant over de kerncentrale in Doel. Dat bleek vanmiddag tijdens een vergadering van het algemeen bestuur van VRZ.

Ongerust

In die Brabantse brief werd de ongerustheid uitgesproken over de vele storingen in de Belgische kerncentrale vlak over de grens. Er werd zelfs aangedrongen op tijdelijke sluiting van de kerncentrale.



Steun voor Provincie

VRZ gaat wel een korte brief opstellen waarin een eerdere oproep van de commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman, wordt ondersteund. Het Zeeuwse provinciebestuur heeft aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu gevraagd de zorgen over Doel te delen met haar Belgische collega.