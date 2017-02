Zeeland blijft nog lang munitieprobleem houden (video)

Instabieler

Het gevaar van meenemen van oude oorlogsvondsten werd vorige week nog maar eens duidelijk toen bij een ontploffing van munitie een 17-jarige jongen om het leven kwam. Volgens Stef Traas worden kogels, granaten en bommen steeds instabieler naarmate ze langer onder de grond liggen. Het meenemen naar huis en er aan zitten is daarom levensgevaarlijk.



Schuttersputjes

Veel van de munitie is na de Tweede Wereldoorlog in de vele schuttersputjes geveegd en overdekt met een laag aarde. Maar ook in bunkers en in sloten ligt nog oorlogstuig. Een tijd geleden heeft de Provincie op basis van ooggetuigen een aantal grote munitiestortplaatsten in kaart gebracht. Mocht er bijvoorbeeld gebouwd gaan worden op die plekken, zal er eerst een onderzoek moeten worden gedaan.



Vissen

Net na de oorlog werden achtergebleven handgranaten nog wel een op onorthodoxe manier gebruikt volgens Stef Traas:' Zo gaan er verhalen van vissers die oude Duitse handgranaten in het water gooiden en vervolgens de dode vissen met een schepnet er uit visten'.