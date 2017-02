Kees Bal 'opgelucht' na doorstart Zeeuwse profkoers

GOES - Kees Bal uit Goes is blij en opgelucht dat Zeeland een eigen profkoers voor wielrenners houdt. De oud-profrenner leidde het afgelopen jaar de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor. Die werd maandag gepresenteerd. De wedstrijd gaat verder onder de naam Tacx Pro Classic. Bal verwacht een sterk deelnemersveld.

Tacx Pro Classic

De eerste editie van de Tacx Pro Classic wordt op zaterdag 14 oktober gereden. De start is in Middelburg en de finish is op Neeltje Jans. "We gaan met de wedstrijd weer terug naar de oude Ronde van Midden-Zeeland", zegt Bal. Dat betekent dat onder meer de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug in de route zijn opgenomen.



Zeeland Seaports

De laatste edities van de Zeeuwse profronde werden afwisselend boven en beneden de Westerschelde gereden. In 2015 werd de allerlaatste Zeeuwse profkoers gewonnen door de Belg Iljo Keisse in Terneuzen. Daarna moest de wedstrijd stoppen omdat er geen nieuwe hoofdsponsor werd gevonden na het afhaken van Zeeland Seaports.

Herkenbaar

"We willen naar een herkenbare wedstrijd met een vaste start- en finishplaats. Zoals Luik-Bastenaken-Luik of Parijs-Roubaix bijvoorbeeld", aldus Bal. De Tacx Pro Classic wil op korte termijn uitgroeien tot de tweede Nederlandse wielerklassieker na de Amstel Gold Race.



Opvolger Poppelaars

Bal, die in 1974 de Ronde van Vlaanderen won, leidde het afgelopen jaar de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor. Inmiddels is Bal voorzitter van de organisatie. "Toine Poppelaars is gestopt vanwege drukke werkzaamheden. Het comité heeft mij gevraagd om hem op te volgen."



Toertocht

Op de dag van de eerste editie wordt ook een toertocht gehouden over verschillende afstanden. De deelnemers kunnen dan (deels) over het parcours van de wedstrijd fietsen.