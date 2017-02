Op welke Zeeuwen kunnen we op 15 maart stemmen?

OOST-SOUBURG - Van alle personen die op de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen staan wonen er 32 in Zeeland. De meesten staan op onverkiesbare plaatsen. Van de drie huidige Zeeuwse Tweede Kamerleden is het zeer twijfelachtig of zij na 15 maart terug kunnen keren.

Zeeuwse kieslijst

Hieronder de volledige lijst van alle Zeeuwen die kandidaat zijn voor de Tweede Kamer. De lijst is gerangschikt op alfabetische volgorde naar partijnaam. Maar je kunt, door op de andere kolomkoppen te klikken, zelf de volgorde aanpassen.

Kansen

Middelburger André Bosman maakt namens de VVD waarschijnlijk de meeste kans. Hij staat op de 24e plaats. Albert de Vries uit Middelburg en Joyce Vermue uit Schoondijke zitten nu in de Tweede Kamer voor de PvdA maar of ze er mogen blijven werken is twijfelachtig. Zij staan respectievelijk 29 en 38 op de lijst.



Kanshebbers

Andere Zeeuwse kanshebbers op een zetel zijn Joba van den Berg uit Goes, zij staat op 18 voor het CDA. En Tholenaar Niels van den Berge is ook op nummer achttien neergezet door zijn partij GroenLinks.



Voorkeur

Kandidaten die niet rechtstreeks gekozen worden moeten hopen op voorkeurstemmen. Er zijn er waarschijnlijk ongeveer 16.000 nodig om verkozen te worden maar de kans dat dit in Zeeland gebeurt is minimaal.



