Omroep Zeeland en PZC voelen Jan Roos aan de tand

Studenten Hogeschool Zeeland

Het interview is in Middelburg in het gebouw van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Belangstellenden zijn van harte welkom. Studenten van de Hogeschool Zeeland hebben ook een rol bij het interview met de lijsttrekker. Zij houden tijdens de live-uitzending Facebook en Twitter in de gaten.



Vragen stellen

Als u zelf een vraag hebt aan Jan Roos, dan kunt die mailen naar Ferdinand Koppejan (fkoppejan@omroepzeeland.nl) of Ernst Jan Rozendaal (e.rozendaal@pzc.nl.) Vragen en opmerkingen kunnen ook op Twitter worden geplaatst met vermelding van #zeelandkiest.



Krant, radio en televisie

Het interview met Jan Roos in Middelburg duurt 45 minuten. Donderdag zendt Omroep Zeeland een uitgebreide samenvatting van het gesprek uit op radio en televisie. De PZC besteedt in de krant van donderdag uitgebreid aandacht aan het interview met de lijsttrekker van VoorNederland.