Over een scherm vegen en 'Poesje Mauw' zingen (video)

VEERE - Met een klik op een enorm computerscherm komt er een palet aan oud-Hollandse tegeltjes tevoorschijn met allerlei liedjes van vroeger. De vier dames op leeftijd rond de Belevenistafel, zoals het scherm wordt genoemd, zingen vervolgens 'Poesje Mauw'. Het is inmiddels een alledaags verschijnsel in zorg- en verpleegcentrum Nieuw-Sandenburgh in Veere.

Keulse pot

De Belevenistafel biedt bewoners van zorginstellingen ontspanning, beleving en stimulering van het geheugen. Zo is er een afbeelding te zien van een keuken uit vervlogen tijd. Door op het vraagteken te tikken vergroot het beeld een detail uit de keuken en zien de dames een Keulse pot naast een oud fornuis. Bovendien kan de Belevenistafel de apathie van dementerende ouderen doorbreken.



Leuk voor één avond

Het Prikkelpakket is een nieuw onderdeel op de Belevenistafel. De programma’s in dit pakket zijn gericht op ouderen met diepe dementie. Eén aanraking met het scherm is voldoende om iets bijzonders te laten gebeuren, zoals 'veegfoto' , 'tintelvingers' en 'ballontik'. De dames duwen een roze ballon naar elkaar over een scherm dat lijkt op een blauwe lucht met wat witte wolken. "Het is wel leuk hoor voor een keer, maar niet voor elke avond", zegt een van de dames.



Rolstoelvriendelijk

De Belevenistafel is een verplaatsbare, rolstoelvriendelijke tafel die overal neergezet kan worden. Het belangrijkste kenmerk van de tafel is dat mensen samen aan tafel zitten en gezamenlijk activiteiten uitvoeren. Ook kan de tafel gebruikt worden voor presentaties van bijvoorbeeld het personeel.