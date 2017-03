Auto te water, vrouw en twee kinderen gewond

GOES - Bij de Deltaweg (A256) bij Goes is een auto op z'n kop in het water beland. Twee kinderen zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde vlak bij knooppunt De Poel.

Vrouw

In de auto zat ook een vrouw. Zij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto is uit het water gehaald. Wat er is misgegaan op de A256 is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart.



Veel hulpdiensten

"We kregen een melding dat er een auto op de kop lag bij de Deltaweg. We zijn daarop met veel hulpdiensten ter plaatse gegaan", zegt Alwin Don van de politie. "Er bleken ook slachtoffers in de auto te zitten."



Weg afgesloten

Rijkswaterstaat nam verkeersmaatregelen rond knooppunt De Poel. Het verkeer dat vanuit Goes richting Bergen op Zoom wilde rijden, werd omgeleid. Ook was de verbindingsweg vanaf de A58, in de richting van Bergen op Zoom richting Vlissingen, ook afgesloten.