Sportclubs Zierikzee hopen op nieuwe leden door sportdagen (video)

ZIERIKZEE - Veel belangstelling in Zierikzee voor de Kids-sportdagen. Kinderen van vier tot en met twaalf jaar kunnen zich twee dagen lang uitleven in het LACO sportcomplex.

Nieuwe leden

De kinderen kunnen zo kennismaken met sporten als hockey, korfbal, voetbal, handbal en zelfs jeu de boules. De verenigingen die er aan meedoen, hopen er nieuwe leden aan over te houden. "De grote sporten, zoals voetbal en hockey, hebben genoeg leden", zegt Jolanda Herfst van handbalvereniging Deltasport. "Maar wij kunnen echt wel nieuwe leden gebruiken."



Enthousiast

En dat lijkt te lukken want veel kinderen zijn enthousiast. "Je ziet dat sommige kinderen het handballen heel erg leuk vinden. We proberen ze dan ook zo ver te krijgen dat ze een keer komen kijken bij een training. Misschien willen ze dan lid worden en meedoen aan de competitie", zegt Herfst. "Dat zou heel mooi zijn."