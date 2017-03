Lesley Kerkhove uitgeschakeld in Malaysian Open

KUALA LUMPUR (MAL) - De uit Zierikzee afkomstige Lesley Kerkhove is er niet in geslaagd de halve finale te bereiken van de Malaysian Open in Kuala Lumpur. Kerkhove ging in twee sets onderuit tegen de Nao Hibino uit Japan, de nummer 106 van de wereldranglijst.

Foto: Orange Pictures



Eerste set

Kerkhove begon goed door in de eerste set een 2-0 voorsprong te nemen. Hibino kwam vervolgens goed terug in de wedstrijd en nam een 5-3 voorsprong. Daarna kende Kerkhove een goede fase. Uiteindelijk moest de tie-break de beslissing brengen. Daarin was Hibino met 7-4 duidelijk de sterkste.



Tweede set

Kerkhove kende een moeilijke start van de tweede set en kwam met 3-1 achter. Het spel van Kerkhove was te wisselvallig om de Japanse het moeilijk te maken. Hibino had aan twee matchpoints genoeg om de set met 6-3 naar zich toe te trekken.



WTA

Voor Kerkhove komt er een einde aan een paar mooie dagen in Maleisie. Nog nooit won de Zierikzeese een wedstrijd in het hoofdtoernooi van een WTA-toernooi. Dat gebeurde deze week twee keer door te winnen van Mertens (Bel) en Sharipova (Oez).



Wereldranglijst

Kerkhove staat nu op de 195e plaats op de WTA ranking, maar zal door haar prestaties in Maleisiƫ stijgen op de wereldranglijst.

Resultaten Kerkhove in WTA Malaysian Open

1e ronde kwalificatie: Kerkhove - Liu (Chi) 4-6, 6-1 en 7-5

2e ronde kwalificatie: Kerkhove - Haas (Oos) 6-1, 6-1



1e ronde: Kerkhove - Mertens (Bel) 6-4, 7-6

2e ronde: Kerkhove - Sharipova (Oez) 6-4, 6-4

kwartfinale: Hibino (Jap) - Kerkhove 7-6 en 6-3