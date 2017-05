Aanmeldingen bij Jeugdsportfonds blijven maar stijgen (video)

Armoedebestrijding

Vanuit het Rijk komt er de laatste jaren meer geld vrij voor armoedebestrijding en gemeentes spelen daar op in door bijvoorbeeld samen te werken met het Jeugdsportfonds. Deze week tekende Sluis als twaalfde Zeeuwse gemeente een verbintenis. Alleen Noord-Beveland doet nog niet mee.



Wasmachines

Bij het Jeugdsportfonds kunnen alleen intermediairs aanvragen doen, en dus niet ouders zelf. "Dat doen we om te voorkomen dat het geld niet gebruikt wordt andere zaken, zoals voor wasmachines", zegt Dennis Plantinga van het Jeugdsportfonds. Het fonds betaalt het geld direct aan de sportverenigingen en dus niet aan de ouders. In Zeeland betaalt het Jeugdsportfonds het meest aan zwemverenigingen en voetbalclubs.

Noord-Beveland declaratiefonds

Op Noord-Beveland gaat dat anders. Daar kunnen ouders met weinig geld gewoon nog aankloppen bij een eigen declaratiefonds. Bovendien is daar ook nog een Sociaal Loket. "Hierdoor staan we als gemeente dichtbij de burgers en kunnen we makkelijker inspelen op andere zaken die rondom gezinnen spelen", zegt wethouder Anja Slenter. "Wij hechten veel waarde aan het persoonlijke contact."



Schuldsanering

Volgens Dennis Plantinga biedt het Jeugdsportfonds juist extra voordelen. "Wij komen via die intermediairs in contact met weer een hele andere groep ouders die de weg naar het gemeentehuis soms niet weet te vinden. Denk bijvoorbeeld aan mensen in de schuldsanering."



Regeling

In Sluis zijn ze deze week begonnen met het Jeugdsportfonds. Daarvoor moesten ouders nog aankloppen bij de gemeente. Daar was een regeling voor sportieve en culturele activiteiten die in 2016 200 euro per kind bedroeg, iets minder dan wat het Jeugdsportfonds gemiddeld per kind uitgeeft. "Wij vinden het vooral belangrijk om kennis te delen met al die andere gemeentes die nu ook mee doen met het Jeugdsporfonds", zegt wethouder Jack Werkman van Sluis.



Twee keer contributie

Yasan (9) uit Kapelle is een van de meer dan 2000 kinderen die in Zeeland gebruik maakt van het Jeugdsportfonds. Zijn vader Ali Sikk Salo kwam via Stichting Leergeld in contact met de stichting. "Voor ons is het heel fijn. Wij hebben ook nog een dochter die op zwemles zit. Voor ons is het niet te betalen om twee keer contributie te betalen."