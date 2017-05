Spannend laatste competitieweekend in aantocht

OOST-SOUBURG - Het beloofd een spannend voetbalweekend te worden. Op de laatste speeldag in de reguliere competitie zullen nog veel beslissingen vallen over degradatie en deelname aan de nacompetities. We hebben een overzicht gemaakt per klasse.

Hoofdklasse zaterdag

Hoek speelt uit tegen De Jodan Boys. Er staat weinig op het spel. De winnaar eindigt op de zevende plaats. Hoek zal waarschijnlijk meer bezig zijn met de bekerfinale tegen BVV, die een week later gespeeld wordt.

Foto: Joep Zoeteweij

1e klasse C zaterdag

Kloetinge, dat derde staat, is nog in de race om het kampioenschap maar heeft de titel niet meer in eigen hand. De ploeg van trainer Arie van der Zouwen moet zelf winnen van WNC (tweede in de stand) en moet hopen op een nederlaag van koploper Rijsoord.



Als na de laatste speelronde twee teams de koppositie delen met evenveel punten, volgt een beslissingsduel om het kampioenschap. Kloetinge speelt zonder de geschorste Jaap Esser. Julius Bliek is nog een twijfelgeval door een blessure.

2e klasse E zaterdag

Axel en Serooskerke maken in een onderling duel wie zich als derde en laatste ploeg plaatst voor de nacompetitie. Beide ploegen hebben veertig punten. Bij een gelijkspel plaatst Serooskerke zich door een beter doelsaldo voor de nacompetitie. DBGC (winnaar 3e periode) en Den Bommel (winnaar 2e periode) zijn al zeker van deelname.



De tweede degradant (naast Dauwendaele) wordt Zaamslag (28 punten) of Oostkapelle (29 punten). Zaamslag, dat trainer Tom Nieuwelink deze week de laan uit stuurde, speelt uit bij Prinsenland. Oostkapelle speelt uit tegen Dauwendaele.



Als Oostkapelle niet rechtstreeks degradeert, moet de ploeg in de nacompetitie spelen om niet alsnog te degraderen. Voor de tweede plek in die nacompetitie komen nog vier ploegen in aanmerking: Nieuwdorp (uit tegen De Meeuwen), Terneuzense Boys (thuis tegen Bruse Boys), De Meeuwen (thuis tegen Nieuwdorp) en Prinsenland (thuis tegen Zaamslag).

3e klasse A

In deze klasse is al veel beslist. Alleen is nog niet duidelijk wie met Lewedorpse Boys de tweede ploeg in de nacompetitie voor handhaving wordt. In theorie kunnen vier ploegen daar nog voor in aanmerking komen. Kapelle (27 punten, uit tegen Jong Ambon) staat er het slechts voor. Ook Vlissingen (29 punten, thuis tegen Colijnsplaatse Boys) komt daar nog voor in aanmerking. VCK en Walcheren (beiden dertig punten) hebben aan een gelijkspel tegen respectievelijk 's-Heer Arendskerke en Krabbendijke genoeg om zich rechtstreeks te handhaven.

3e klasse B

De strijd om de titel gaat tussen Tholense Boys (55 punten) en Zwaluwe (54 punten). Tholense Boys is al uitgespeeld en is dus afhankelijk van het resultaat van Zwaluwe, dat thuis tegen Olympia'60 speelt.



Voor een plek in de nacompetitie voor promotie komt Duiveland nog in aanmerking. De ploeg uit Oosterland speelt tegen op eigen veld tegen NOAD'67.



Onderin is het reuze spannend. Uit deze klasse degradeert één ploeg rechtstreeks; VVC'68, Kogelvangers en SKNWK uit Nieuwerkerk komen daarvoor in aanmerking. SKNWK heeft de minste punten (negentien). VVC'68 en Kogelvangers hebben er twintig. SKNWK speelt uit tegen DHV.



Als SKNWK niet rechtstreeks degradeert, kan de ploeg zich nog via de nacompetitie redden. Ook Rillandia maakt nog kans op deelname aan de nacompetitie, maar een gelijkspel tegen Kogelvangers is genoeg voor rechtstreekse handhaving.

4e klasse A

Veere en Bevelanders spelen op het veld van Domburg een beslissingswedstrijd om het kampioenschap. De verliezer mag nog hopen op promotie via de nacompetitie. Daarin komen ook De Noormannen en De Westhoek uit.

4e klasse B

Er komen nog drie ploegen in aanmerking voor het kampioenschap. SPS uit Poortvliet heeft de beste papieren met zestig punten. SPS speelt uit tegen ZSC'62, dat 57 punten heeft. Ook die ploeg heeft nog een (minieme) kans. ZSC'62 moet winnen van SPS om op gelijke hoogte komen. Als dat gebeurd, is ook het resultaat van Wemeldinge belangrijk. Wemeldinge staat nu tweede met 58 punten en speelt thuis tegen Vosmeer. Als Wemeldinge wint en SPS verliest, gaan de bloemen naar Wemeldinge.



Opvallend: als SPS kampioen wordt, blijft ZSC'62 als nummer drie met lege handen staan en is het seizoen klaar.

Foto: Paul ten Hacken

Hoofdklasse zondag

Vlissingen heeft aan een gelijkspel tegen OSS'20 genoeg om zich te plaatsen voor de nacompetitie voor promotie naar de 3e divisie. Als Vlissingen verliest, wordt het resultaat van Nuenen belangrijk. Die ploeg heeft drie punten minder dan de ploeg van trainer Ruud Pennings. "We staan zes doelpunten voor op die ploeg, dus we weten precies wat we moeten doen", aldus Pennings. Vlissingen speelt zonder de afwezigen Nyemb, Mallie, El Hattach en Ragut.

1e klasse C

GOES speelt op eigen veld tegen Nemelaer en kan zich rustig voorbereiden op de nacompetitie. GOES is al weken zeker van de nacompetitie.

2e klasse E

Zeelandia Middelburg won vorige week de derde periodetitel en is dus zeker van de nacompetitie. Rood Wit en Unitas strijden om het kampioenschap.

3e klasse A

Philippine maakt nog kans op deelname aan de nacompetitie. De ploeg van trainer Dennis de Nooijer speelt thuis tegen Steenbergen. "Wij moeten met vijf goals verschil winnen van Steenbergen en Hoeven moet winnen van HVV'24. Het is een lastige opgave maar het kan. We hebben eerder met 6-2 gewonnen van Steenbergen", aldus De Nooijer.

4e klasse A

In deze klasse is het onderin spannend. Voor de tweede degradatieplek komen Schoondijke (dertien punten) en Biervliet (twaalf punten) in aanmerking. Schoondijke speelt uit tegen Groede; Biervliet ontvangt IJzendijke.



De ploeg die niet rechtstreeks degradeert, speelt nog in de nacompetitie voor handhaven. De andere ploegen die daar ook voor in aanmerking komen zijn Sluiskil (25 punten) en RIA Westdorpe (23 punten).

5e klasse A

In deze klasse zijn alle beslissingen al gevallen.