KLOETINGE - Kloetinge vecht voor de laatste kans op het kampioenschap in de 1e klasse C van het zaterdagvoetbal. De ploeg van trainer Arie van der Zouwen moet dan vanmiddag winnen van WNC en koploper Rijsoord moet verliezen van Nieuw-Lekkerland. De eindstand op het Wesselpark is 3-1 voor Kloetinge. Rijsoord is kampioen geworden na een 2-3 zege op Nieuw-Lekkerland.