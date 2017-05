Zege helpt Kloetinge niet aan kampioenschap (video)

KLOETINGE - Kloetinge is er niet ingeslaagd kampioen te worden in de 1e klasse C van het zaterdagvoetbal. De ploeg van trainer Arie van der Zouwen won zaterdag weliswaar met 3-1 van WNC, maar ook koploper Rijsoord won. Daardoor is de ploeg uit Ridderkerk kampioen.