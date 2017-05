MZC'11 verlaat 1e klasse met opgeheven hoofd

MZC sterker in de eerste helft

Oude Maas had een gelijkspel nodig om zeker te zijn van de periodetitel, maar het was MZC'11 dat snel een voorsprong nam. Ingmar Quist schoot nog voor de tiende minuut de 1 - 0 binnen, waarna de wedstrijd, mede door de slechte weersomstandigheden, een beetje voortkabbelde. De 2 - 0, vlak voor rust, van Martijn van Grunsven was dan ook een welkom hoogtepunt.

Periodetitel voor Oude Maas

Oude Maas kwam halverwege de tweede helft terug tot 2 - 1 door een goal van Marciano Berkhout. Verdere bijzonderheden waren er niet meer te noemen, en zo neemt MZC'11 met een overwinning afscheid van de 1e klasse. Oude Maas haalt wel de periodetitel, omdat laatst overgebleven concurrent Oranje-Wit geen punten pakte op bezoek bij Almkerk.

Scoreverloop

1-0 Quist (9)

2-0 Van Grunsven (40)

2-1 Berkhout (65)

Opstelling MZC'11

Van der Schee, Holm, Van Grunsven, Van de Linden, Coolbergen (Backx/65), Torensma, Heijboer, De Wild, Schalkoord, De Looze (Azzagari/86), Quist