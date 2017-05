Tom van Dyck wint 21e Meidoornloop

NISSE - Tom van Dyck is de winnaar van de 21e Meidoornloop. De Belg liep het parcours in 53 minuten exact, bijna twee volle minuten sneller dan eerste achtervolger Remy Vasseur uit Vlissingen. Voor Van Dyck is het zijn eerste overwinning, Vasseur werd in 2014 ook al tweede. De derde plaats was voor Arjo Verhage uit Aagtekerke. Carolien van de Kreeke werd zesde en kwam als eerste vrouw over de finish.