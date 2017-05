De Lange in de sprint geklopt in Eilanden Tour

SPIJKENISSE - Wielrenner Thijs de Lange uit Kattendijke is zaterdag tweede geworden in de Zuid Hollandse Eilanden Tour, een wedstrijd die meetelt voor de clubcompetitie. De renner van ZRTC Theo Middelkamp werd in de sprint geklopt door Jordy Buskermolen uit Kudelstaart.

Nerveuze koers

De Lange en Buskermolen waren met twee andere renners ontsnapt uit het peloton op zo'n tien kilometer van de finish. Door een valpartij bleven De Lange en Buskermolen over. Het duo bleef zo'n twintig seconden voor op het peloton. "Het was lang een gesloten koers zonder kopgroep. Het werd daardoor een nerveuze koers, ook door de regen", aldus De Lange. "Door de goede samenwerking konden Buskermolen en ik voor het peloton blijven. Helaas werd ik in de sprint geklopt."

Zesde plaats individueel

De Zuid Hollandse Eilanden Tour is een wedstrijd over 165 kilometer over de eilanden Hoekse Waard, Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Michel Stroosnijder uit Hansweert (ook van Theo Middelkamp) eindigde op de zeventiende plaats.



In het klassement na twee wedstrijden staat ZRTC Theo Middelkamp op de twintigste plaats. In de individuele stand staat De Lange zesde.